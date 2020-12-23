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اخبار رياضية > “المريسل” يهاجم جماهير وإعلام الهلال بسبب ترتيب النصر في الدوري
23/12/2020   9:51 م

“المريسل” يهاجم جماهير وإعلام الهلال بسبب ترتيب النصر في الدوري

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أثار الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، الجدل بين متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تغريدة هاجم فيها جمهور وإعلام نادي الهلال، بسبب ترتيب النصر في جدول دوري المحترفين.

وقال “المريسل”، عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”: “يزعجك الإعلام الهلالي وجمهورهم الذي يتبعهم بلا تفكير عن ترتيب النصر الآن، رغم أن الهلال هو من علمه على ذلك”.

وأوضح “المريسل”: “التاريخ لا يكذب وإن حاول البعض تزييفه نعريه ليسجل ذلك.. وللعلم الهلال كان يتنقل ما بين المركز الـ 7 و الـ8 حتى انتهى موسمه بالمركز 6 من أصل 10 فرق”. وفق “أخبار 24”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 22 نقطة، بينما يقع النصر في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

“المريسل” يهاجم جماهير وإعلام الهلال بسبب ترتيب النصر في الدوري

اخبار رياضية
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