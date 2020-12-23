نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بالفيديو.. ضبط أجهزة بث فضائي تنتهك حقوق “الملكية الفكرية”.. داخل مخبأ سري
23/12/2020   9:56 م

بالفيديو.. ضبط أجهزة بث فضائي تنتهك حقوق “الملكية الفكرية”.. داخل مخبأ سري

+ = -
443

قامت الفرق التفتيشية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الأمن العام، بجولات ميدانية استهدفت المحال التجارية المخالفة لأنظمة الهيئة بمختلف مناطق المملكة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة ضبط أجهزة البث الفضائي والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، إضافة لوجود مخبأ سري داخل أحد المحلات المخالفة لوضع الأجهزة المخالفة داخله.

وأبان الفيديو مصادرة جميع الأجهزة المخالفة، حيث أكدت الهيئة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ضبط أجهزة بث فضائي تنتهك حقوق “الملكية الفكرية”.. داخل مخبأ سري

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885128023.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.