بالفيديو.. ضبط أجهزة بث فضائي تنتهك حقوق “الملكية الفكرية”.. داخل مخبأ سري

قامت الفرق التفتيشية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الأمن العام، بجولات ميدانية استهدفت المحال التجارية المخالفة لأنظمة الهيئة بمختلف مناطق المملكة.
وأظهر مقطع فيديو لحظة ضبط أجهزة البث الفضائي والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، إضافة لوجود مخبأ سري داخل أحد المحلات المخالفة لوضع الأجهزة المخالفة داخله.
وأبان الفيديو مصادرة جميع الأجهزة المخالفة، حيث أكدت الهيئة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها.
من #سناب_الملكية_الفكرية..
ضبط عدد من أجهزة البث الفضائي المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال حملات المشتركة المستمرة التي تقوم بها الفرق التفتيشية بالهيئة.#احترام_الملكية_الفكرية https://t.co/v9z6JDIr2s pic.twitter.com/SkD3eCrDPQ
— الملكية الفكرية (@SAIPKSA) December 23, 2020
وفق “أخبار 24”.