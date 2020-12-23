شاهد.. مدى التزام قائدي المركبات بعد البدء في الرصد الآلي لمخالفات عدم الالتزام بمسارات الطرق

نشرت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الأربعاء)، مقطع فيديو يوضح مدى التزام قائدي المركبات بعد البدء بالرصد الآلي لمخالفات عدم الالتزام بمسارات الطرق.
وأظهر الفيديو 9 مركبات قامت بمخالفة المسار، على عكس التزام مجموعة كبيرة من قائدي المركبات بالمسارات المخصصة لهم أثناء القيادة.
وقالت الإدارة إن الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق انعكس على انسيابية الحركة المرورية في محيط الإشارات المرورية ومداخل ومخارج الطرق، ما ساهم في تقليل احتمالات وقوع الحوادث. وفق “أخبار 24”.
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الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق انعكس على انسيابية الحركة المرورية في محيط الإشارات المرورية ومداخل ومخارج الطرق، مما ساهم في تقليل فرص وقوع الحوادث
نتمى لكم السلامة دائماً #المرور_السعودي pic.twitter.com/8YbZHexVWK
— المرور السعودي (@eMoroor) December 23, 2020