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أخبار المناطق > طقس غدٍ الخميس: سحب رعدية ممطرة وضباب على عدد من المناطق
23/12/2020   10:00 م

طقس غدٍ الخميس: سحب رعدية ممطرة وضباب على عدد من المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز سماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات الطائف.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف. وفق “أخبار 24”.

طقس غدٍ الخميس: سحب رعدية ممطرة وضباب على عدد من المناطق

أخبار المناطق
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