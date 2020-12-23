أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في المدينة المنورة ومدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير.
وأوضح اليوم أن النطاق الجغرافي المُستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد ورش العمل التي عُقدت، وتم حصر الأراضي تمهيداً لتطبيق النظام عليها، واعتُمد النطاق بما يتناسب مع أهداف البرنامج وبما يتواءم مع خطط الأمانة الإستراتيجية للمدن المستهدفة.
ونصّ قرار وزير الإسكان بشأن تطبيق الرسوم في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط، على البدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، مع مهلة 6 أشهر للملاك ابتداءً من تاريخه لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء.
وفق “أخبار 24”.