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أخبار محلية > بعد تجاوز المسجلين لتلقيه نصف مليون.. استمرار وصول لقاح كورونا من مطار الرياض إلى مركز التطعيم
24/12/2020   10:06 ص

بعد تجاوز المسجلين لتلقيه نصف مليون.. استمرار وصول لقاح كورونا من مطار الرياض إلى مركز التطعيم

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استمر اليوم (الأربعاء) وصول لقاح كورونا من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مركز تلقي اللقاحات.

وأظهر فيديو نشرته قناة “العربية” لحظة وصول دفعة من اللقاح إلى المركز المخصص لتلقي اللقاح، بطريقها إلى المكان المعد لحفظها بدرجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن عدد المسجلين في تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح كورونا، والذي وصل إلى أكثر من نصف مليون شخص.

وفق “أخبار 24”.

بعد تجاوز المسجلين لتلقيه نصف مليون.. استمرار وصول لقاح كورونا من مطار الرياض إلى مركز التطعيم

أخبار محلية
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