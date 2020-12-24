بالفيديو.. استشاري يُحذر من الشائعات التي تُحيط بلقاحات “كورونا”.. ويدعو لزيادة التوعية

حذّر استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية الدكتور صفوق العنزي، من الانسياق وراء الشائعات التي تدعي وجود مؤامرات أو أضرار ناتجة عن التطعيم باللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا”.
وقال العنزي في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن مسألة وجود مؤامرة خلف الترويج للقاحات تعاني منها كل المجتمعات، لكنها تستند على أسباب مختلفة.
ولفت إلى أن مَن يروجون لذلك ليس لديهم أدلة علمية، داعياً إلى مواجهته بزيادة التوعية ومتابعة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن ظهور اللقاحات بصورة سريعة يعود إلى تقدم العلم والتقنية، إلى جانب تضافر الجهود لإنتاج اللقاح في ظل الحاجة الماسة له.
فيديو | استشاري يستعرض أمثلة من نظرية المؤامرة حول التطعيم بلقاح #كورونا#الراصد pic.twitter.com/3QmCadqfDU
— الراصد (@alraasd) December 23, 2020