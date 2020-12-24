كشف مهاجم النادي الأهلي عمر السومة، عن تواصل المفاوضات مع ناديه الحالي لبحث إمكانية التجديد خلال الفترة المقبلة من عدمه.
وقال السومة، إنه يتمنى البقاء في الأهلي وسيتم حسم بقائه أو رحيله خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن سبب تأخير المفاوضات مع النادي حتى الأيام الأخيرة من انتهاء عقده هو سفر وكيله إلى الكويت، مشيراً إلى أن لديه الكثير ليقدمه للدوري السعودي.
ولفت في حوار مع برنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إلى أن فريق الأهلي به لاعبون مميزون لكنه يحتاج إلى مدافع خبرة يستطيع أن يقوده من الخلف، مشيراً إلى أن كرة القدم لا تعتمد حالياً على صانع اللعب التقليدي.
ونوه إلى أن أكثر الأهداف العالقة في ذهنه بمسيرته في المملكة؛ هدفاه في شباك الهلال خلال فوز الأهلي بدوري عام (2015-2016)، وكذلك هدفه أمام اتحاد جدة الذي سجله بركلة مزدوجة.
وفق “أخبار 24”.