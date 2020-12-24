هل يحق للورثة عدم تقسيم العقار الذي تركه والدهم لهم؟.. الشيخ “الشثري” يرد

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أنه يحق للورثة عدم تقسيم وبيع العقار أو المنزل الذي يرثونه من المُورث إذا كانوا يرتضون جميعاً بهذا الأمر.
وجاء توضيح الشيخ “الشثري”، في رده على استفسار من أحد الأشخاص عبر برنامج “فتاوى” على القناة “السعودية”، حول مدى إمكانية الإبقاء على منزل ورثه هو وأخوته من والده بدلاً من بيعه وتقسيمه.
وقال الشثري، إن لكل فرد بالأسرة حقاً في هذا المنزل على قدر نصيبه من الميراث، مشيراً إلى أن الأسرة غير مُلزمة ببيعه طالما يُسكن فيه أفرادها وينتفعون به ويرتضون بذلك.
#برنامج_فتاوى | سائل يقول: توفي والدي – رحمه الله – وترك لنا عمارة نسكن فيها نحن كافة الورثة ولا نرغب في التقسيم لأنه بيت العائلة فما الحكم في ذلك؟.
معالي الشيخ سعد الشثري – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/C7yGBBk203
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 23, 2020
وفق “أخبار 24”.