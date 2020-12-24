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أخبار محلية > هل يحق للورثة عدم تقسيم العقار الذي تركه والدهم لهم؟.. الشيخ “الشثري” يرد
24/12/2020   10:11 ص

هل يحق للورثة عدم تقسيم العقار الذي تركه والدهم لهم؟.. الشيخ “الشثري” يرد

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أنه يحق للورثة عدم تقسيم وبيع العقار أو المنزل الذي يرثونه من المُورث إذا كانوا يرتضون جميعاً بهذا الأمر.

وجاء توضيح الشيخ “الشثري”، في رده على استفسار من أحد الأشخاص عبر برنامج “فتاوى” على القناة “السعودية”، حول مدى إمكانية الإبقاء على منزل ورثه هو وأخوته من والده بدلاً من بيعه وتقسيمه.

وقال الشثري، إن لكل فرد بالأسرة حقاً في هذا المنزل على قدر نصيبه من الميراث، مشيراً إلى أن الأسرة غير مُلزمة ببيعه طالما يُسكن فيه أفرادها وينتفعون به ويرتضون بذلك.

وفق “أخبار 24”.

هل يحق للورثة عدم تقسيم العقار الذي تركه والدهم لهم؟.. الشيخ “الشثري” يرد

أخبار محلية
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