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أخبار المناطق > الإطاحة بمواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء من سِلاح رشاش في مهرجان الإبل
24/12/2020   10:13 ص

الإطاحة بمواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء من سِلاح رشاش في مهرجان الإبل

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أطاحت شرطة الرياض بمواطن أطلق عدة أعيرة نارية في الهواء من سِلاح رشاش أمام إحدى بوابات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه أثناء قيام الجهات الأمنية بموقع مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بمهام عملها، رصدت شخصاً يستقل مركبة “جيمس” ويقوم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سِلاح رشاش ابتهاجاً أمام إحدى بوابات المهرجان، ومن ثم لاذ بالفرار.

وأضاف أنه تمت متابعته واستيقافه بالقوة والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته السِلاح المستخدم و8 طلقات حية. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه جرى إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه لفعله الشنيع وتعريضه حياة الآخرين للخطر.

الإطاحة بمواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء من سِلاح رشاش في مهرجان الإبل

أخبار المناطق
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