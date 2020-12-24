“فيتوريا” يحسم اليوم قراره بشأن بديل “حمد الله” أمام “ضمك”

يحسم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، موقفه اليوم (الخميس)، من اللاعب الذي سيكون بديلاً للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في المواجهة المقبلة التي سيخوضها الفريق أمام ضمك.
وحدد “فيتوريا” أسماء بديلة لحمد الله الذي تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه أمام نظيره الباطن، ووفقا لصحيفة “الجزيرة” فإن فيتوريا بصدد المفاضلة بين اللاعبين رائد الغامدي وخالد الغنام، حيث من المقرر أن يختار واحدًا منهما اليوم ليشارك في المباراة التي ستقام بعد غد السبت.
من جهة أخرى، أنهى عبد المجيد الصليهم وأيمن يحيى برنامجهما التأهيلي، ويستعدان حالياً لاستعادة موقعهما في التشكيلة.