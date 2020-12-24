تشمل 802 مسجد وجامع.. بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب الفواصل الزجاجية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية في 802 مسجد وجامع بمناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تركيب قواطع وحواجز زجاجية في 64 جامعاً بمدينة الرياض، و20 مسجداً وجامعاً بمنطقة الجوف، و38 جامعاً بمحافظات جدة والطائف والمويه و58 جامعاً بالمنطقة الشرقية.
وتستهدف الوزارة من تنفيذ هذا المشروع رفع كفاءة وترشيد الطاقة، وتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، وإطالة عمر التكييف والفرش والإنارة في الأماكن التي تم فصلها عن مصلى الفروض داخل المساجد والجوامع.
وفق “أخبار 24”.