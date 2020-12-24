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اخبار رياضية > بالفيديو.. لماذا لم يتم طلب حكام أجانب لموقعة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد؟
24/12/2020   3:53 م

بالفيديو.. لماذا لم يتم طلب حكام أجانب لموقعة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد؟

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رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على سؤال وجه له من قبل الإعلامي الرياضي جمال عارف، عن السبب وراء عدم استقدام حكام أجانب لموقعة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد المقرر لها السبت المقبل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وقال “الفراج”، عبر برنامجه “الدوري مع وليد”، أمس الأربعاء: “جائحة فيروس كورونا حول العالم رجعت في الانتشار من جديد حول العالم، كما أنه يوجد نظام في المملكة يفرض حجراً صحياً لمدة أسبوعين”.

وأضاف “الفراج”: “الأنظمة تتغير، ولذلك لا يمكن إدخال حكم أجنبي إلى المملكة بسهولة في ظل الظروف الحالية”، موضحًا: “لا شيء مضمون، لأنه من الممكن بعد شهرين أو ثلاثة الأمور تزيد ولا أحد يستطيع جلب أي لاعب خاصة الأجانب”. وفق “أخبار 24”.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الأول، برصيد 22 نقطة.

بالفيديو.. لماذا لم يتم طلب حكام أجانب لموقعة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد؟

اخبار رياضية
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