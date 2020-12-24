ماذا قال “لوشيسكو” عن مواجهة الاتحاد قبل كلاسيكو الدوري؟

علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، على مواجهة فريقه أمام نظيره الاتحاد، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “لوشيسكو” وفقًا لصحيفة “prosport” الرومانية: “عندما واجهنا الاتحاد بالجولة الرابعة الموسم الماضي، كانت الأصعب بالنسبة لي في دوري المحترفين.. خاصة أنهم تعادلوا معنا، لكن الأمور أصبحت سهلة وأفضل بعدما سجلنا هدفين آخرين وفزنا بثلاثية مقابل هدف”.
وأضاف “لوشيسكو”: “حاليًّا المملكة أغلقت الحدود والمنافذ البحرية والجوية؛ كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوع، والأمر قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة”. وفق “أخبار 24”.
ويحتل فريق الهلال، المركز الأول بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 14 نقطة.