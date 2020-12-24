فهد الهريفي يسخر من قائمة هدافي دوري المحترفين.. وينتقد نجوم النصر والهلال

سخر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، من قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 9 جولات من المسابقة.
ونشر “الهريفي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لقائمة هدافي الدوري معلقًا عليها: “دوري عجيب، يا الله أن تخارجنا على خير، هانت 2020”.
وأوضح “الهريفي”: “أكيد هبوط مستوى نجوم الفرق الكبيرة مستغلين قوتها.. شوف حمدالله.. شوف أبو الساعات غوميز.. موطي الكور معقولة هذا رأس حربة الهلال.. والسومة يحضر مباراة ويغيب ثلاث.. ولا هذا مهاجم يجلبه الشباب ديوب!”.
وكشف حساب دوري المحترفين، الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن قائمة الهدافين هذا الموسم، والتي يتصدرها نجم نادي الباطن، فابيو أبرو، برصيد 6 أهداف. وفق “أخبار 24”.
ونجح 3 نجوم آخرين في تسجيل 6 أهداف خلال الـ9 جولات الماضية من البطولة، وهم؛ لاعب أبها السويدي كارلوس ستراندبيرج، ونجم ضمك الأرجنتيني إيميليو زيلايا، ومحترف الوحدة، الأسترالي ديميتري بيتراتوس.
دوري عجيب ..
يا الله ان تخارجنا على خير ، هانت 2020 🙃 pic.twitter.com/6Kx1q8mzDU
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) December 23, 2020