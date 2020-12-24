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اخبار رياضية > صفقة تبادلية منتظرة بين النصر والأهلي في الانتقالات الشتوية
24/12/2020   3:54 م

صفقة تبادلية منتظرة بين النصر والأهلي في الانتقالات الشتوية

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كشف الإعلامي الرياضي، فهد المري، عن أن مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، يدرس عرض أحد نجوم فريقه الأول لكرة القدم على النصر في صفقة تبادلية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال “المري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إدارة الأهلي تعرض الظهير البرازيلي لوكاس ليما على النصر مقابل قدوم مايكون في الفترة الشتوية”.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال، بينما يقبع النصر في المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 7 نقاط. وفق “أخبار 24”.

صفقة تبادلية منتظرة بين النصر والأهلي في الانتقالات الشتوية

اخبار رياضية
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