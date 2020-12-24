بـ850 مليون ريال.. أمير الرياض يدشن 4 مشروعات للنقل ويضع حجر الأساس لـ 6 أخرى

دشن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر، اليوم الخميس، 4 مشروعات للنقل بقيمة إجمالية 360 مليون ريال، ووضع حجر الأساس لـ6 مشروعات أخرى بقيمة إجمالية 490 مليون ريال.
واشتملت المشروعات على 4 مشروعات تنموية تخدم المنطقة وقاصديها تشمل : تنفيذ جسر للدوران مع المنحدرات بالقرب من جامعة اليمامة، وإنشاء جسر علوي على طريق الملك خالد ( صلبوخ )، وتوسعة الجسر القائم عند تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك خالد (صلبوخ)، مع تحسين وتوسيع المنحدرات القائمة والمداخل والمخارج.
وتضمنت المشروعات أيضًا، تنفيذ جزء من ازدواج طريق روضة سدير المرتبط بطريق الرياض/القصيم واستكمال وصلة الخيس، إضافة لاستكمال ازدواج طريق الزلفي/الغاط.
ووضع حجر الأساس للمشروعات الستة، 4 منها في طريق الرياض/ الرين/ بيشة، ومشروع استكمال ازدواج طريق شقراء/الدوادمي، ومشروع الطرق المحيطة والداخلية بأرض وزارة الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية.
وفق “أخبار 24”.