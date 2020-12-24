تمكنت قوة الواجب المختلطة 150، التي تتولى قيادتها حاليا القوات البحرية الملكية السعودية، من اعتراض ومصادرة شحنة من المخدرات، وذلك في المياه الدولية في بحر العرب.
حيث قامت سفينة يو إس إس بورت رويال الأمريكية أثناء عملها تحت قيادة القوة باعتراض وتفتيش سفينة مشتبه بها، حيث أسفرت العملية عن ضبط ومصادرة كمية 182 كلجم من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة بالإضافة إلى 272 كلجم من مادة “الهيروين”.
وأعرب قائد القوة العميد البحري الركن سليمان الفقيه عن شكره وامتنانه للسفن التي تعمل تحت قيادة قوة الواجب 150، مبيناً أن هذه العمليات الناجحة من شأنها ردع العمليات غير الشرعية في منطقة المسؤولية وتأمين خطوط الملاحة الدولية.
يُذكر أن قوة الواجب المختلطة 150 نفذت من قبل عدة عمليات نوعية تمكنت من خلالها من مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات بلغت جملتها نحو 4 أطنان، تنوعت ما بين مواد الحشيش والهيروين والميثامفيتامين.
وفق “أخبار 24”.