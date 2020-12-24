بالفيديو.. “الملك فهد الأمنية” تستقبل الطلبة المستجدين في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية بالرياض، اليوم (الخميس)، الطلبة المستجدين في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم “64” من حملة الثانوية العامة، بعد إعلان قبولهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الكلية لحظة دخول الطلبة المستجدين مرتدين الكمامات، حيث تم استقبالهم بمعقمات يدوية، ومن ثم دخلوا لإجراء الفحص الطبي.
وتضمّن الفحص الطبي معرفة الحالة الصحية وتاريخ مخالطتهم أو عدمها لمصابين بالفيروس، تمهيداً لانضمامهم لصفوف الكلية. وفق “أخبار 24”.
كما توجه الطلبة لوحدة استقبال الطلبة الجدد، حيث طُلب منهم أصول أوراقهم لاعتمادها، وتوجههم للميدان التدريبي.
دخول الطلبة المستجدين من برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم(٦٤) من حملة الثانوية العامة بعد الإعلان النهائي بقبولهم وفق تطبيق كافةالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا pic.twitter.com/uUSL0EeYAl
— كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) December 24, 2020