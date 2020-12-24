تفاصيل مذكرة التعاون بين “الثقافة” والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لحماية الآثار والإرث الثقافي اليمني

كشف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم (الخميس)، عن تفاصيل مذكرة التعاون المشترك مع وزارة الثقافة، بهدف توحيد جهود الجهات الحكومية السعودية واليمنية في حفظ الموروث الثقافي داخل اليمن.
وجاءت المذكرة دعماً لما ستشكّله وزارة الثقافة من إسهامات في اليمن، من خلال إعادة تأهيل وبناء وتطوير المرافق الثقافية، وبناء القدرات في مختلف المجالات الثقافية.
وتتضمّن الاتفاقية برامج ومبادرات ثقافية مبتكرة تتوافق مع كافة فئات المجتمع اليمني، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على التراث ودعم الحكومة اليمنية في ذلك. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل فتح منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي اليمني، وضمان نمو واستمرارية النشاط الثقافي في اليمن، والتخفيف من أثر الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية على الموروث.