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أخبار محلية > بالفيديو.. استشارية أمراض معدية: لا اختلاف بين كورونا المستجد والسلالة الجديدة
24/12/2020   10:07 م

بالفيديو.. استشارية أمراض معدية: لا اختلاف بين كورونا المستجد والسلالة الجديدة

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كشفت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة أنوف نعمة الله، عمّا إذا كان هناك فرق بين فيروس كورونا “كوفيد19” والسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس.

وأوضحت، خلال مداخلتها في “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه لا يوجد أي اختلاف حتى الآن من ناحية الأعراض الجانبية بين المصابين بكورونا والمصابين بالسلالة الجديدة.

وأكدت أن التعامل مع السلالة الجديدة سيكون بنفس طريقة التعامل مع كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتة إلى أن الإجراءات الوقائية من الفيروس المتحور هي أيضاً نفس إجراءات كورونا “كوفيد19”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشارية أمراض معدية: لا اختلاف بين كورونا المستجد والسلالة الجديدة

أخبار محلية
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