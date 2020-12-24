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أخبار محلية > “رويترز” تختار فيديو طواف الوداع لحج العام الماضي كأفضل أحداث 2020
24/12/2020   10:07 م

“رويترز” تختار فيديو طواف الوداع لحج العام الماضي كأفضل أحداث 2020

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نشرت وكالة “رويترز” مقطع فيديو لمجموعة من حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في حج عام 1441هـ في المسجد الحرام، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وصنفت الوكالة الفيديو، الذي ظهر فيه الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة، بأنه أفضل حدث في عام 2020م.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قررت إقامة حج عام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة. وفق “أخبار 24”.

“رويترز” تختار فيديو طواف الوداع لحج العام الماضي كأفضل أحداث 2020

أخبار محلية
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