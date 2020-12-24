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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة”: الإجراءات الاحترازية قد تستمر حتى منتصف العام الميلادي المقبل
24/12/2020   10:09 م

بالفيديو.. “الصحة”: الإجراءات الاحترازية قد تستمر حتى منتصف العام الميلادي المقبل

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قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، إن المملكة لن تستغني عن الإجراءات الاحترازية والكمامات قبل منتصف العام الميلادي القادم.

وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية اليوم الخميس، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) تُعد من أكبر الحملات في تاريخ المملكة، وكذلك على مستوى العالم، فالعالم لم يشهد مثل هذه الضخامة من قبل.

وأضاف أن التطعيم لو وصل إلى 50-60% من سكان المملكة، فيمكن بعد ذلك أن نخفف الاحترازات، ونستغني عن الكمامات قبل شهر 6 من العام الميلادي القادم 2021.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة”: الإجراءات الاحترازية قد تستمر حتى منتصف العام الميلادي المقبل

أخبار محلية
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