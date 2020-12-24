بالفيديو.. هل يجوز للمرأة التصدق بكامل إرثها برغم وجود أبناء لها؟ الشثري يجيب

بيّن عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، اليوم (الخميس)، حكم من أرادت التصدق بكامل إرثها بالرغم من وجود أبناء لها.
وأوضح الشيخ الشثري، في لقاءٍ له مع برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، أنه لا حرج في أن يتصدق المسلم والمسلمة بأي مالٍ يملكه، ولكن الأفضل منحه للأبناء من باب النفقة عليهم.
وأضاف أن النفقة على النفس أو الأهل من الميراث أفضل بكثير مما عداها من أوجه الصدقة، مشيراً إلى نص القرآن الكريم على تقديم ذوي القربى على غيرهم في النفقات والصدقة. وفق “أخبار 24”.
هل يجوز للمرأة التصدق بكامل إرثها بالرغم من وجود أبناء لها؟#يستفتونك مع الشيخ سعد بن ناصر الشثري#قناة_الرسالة pic.twitter.com/FpuFzFtYWI
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 24, 2020