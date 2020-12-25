هيئة الأفلام تفتح باب التسجيل في برنامجها الرقمي لصنّاع الأفلام

أعلنت هيئة الأفلام، اليوم (الخميس)، عن استعدادها لإطلاق برنامج صنّاع الأفلام الرقمي الذي سيوفر للمحترفين والهواة فرصاً تعليمية وتدريبية في مختلف تخصصات صناعة الأفلام، بالتعاون مع أهم الجامعات والمعاهد السينمائية العالمية والمحلية.
وأوضحت أنها ستبدأ في استقبال طلبات التسجيل في البرنامج من جميع الراغبين من المواهب المحلية المتخصصة في صناعة الأفلام، سواء المحترفون أو الهواة، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 1 يناير 2021م من خلال الرابط.
وأضافت أن الهيئة ستحدّد أسماء المشاركين وفق الشروط والأحكام الموجودة في المنصة الإلكترونية، حيث سيبدأ البرنامج التدريبي في المعهد البريطاني لصناعة الأفلام نشاطه في فبراير المقبل بعد عملية الفرز واختيار المشاركين.
ويشمل البرنامج في مرحلته الأولى مسارات متنوعة عبر 3 مؤسسات تعليمية مرموقة، هي: المعهد البريطاني لصناعة الأفلام، ومدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ومعهد مهارات الإعلام الإبداعي في استوديوهات بن وود في بريطانيا.
ويتضمّن البرنامج التدريبي في المعهد البريطاني 7 مسارات تعليمية هي: برنامج المنتجين، أساسيات صناعة الأفلام، التسويق والتوزيع، هندسة وتصميم الصوت، كتابة السيناريو، التحرير، أعمال سوق الأفلام.
فيما تتضمّن المسارات التعليمية في مدرسة الفنون السينمائية USC 5 مسارات هي: تطوير الشخصيات، إبداع الفيلم القصير، تحليل السيناريو، وأساسيات كتابة أفلام الأنيميشن، وأعمال الأفلام. وفق “أخبار 24”.
ويستمر البرنامج التدريبي في معهد مهارات الإعلام الإبداعي 6 أشهر ويتضمن 9 مسارات؛ هي: تطوير السيناريو، وبناء القصة، وتطوير الشخصيات، وفن الإنتاج، واقتصاديات الأفلام، وخط الإنتاج، والمؤثرات البصرية، وما بعد الإنتاج، إضافة إلى مسار وظائف الفيلم ورحلة إنتاجه.