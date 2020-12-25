بينهما 55 عاماً.. مواطن يتذكر تطعيم الجدري أثناء تلقيه لقاح كورونا

تذكر مواطن مسن وقت تطعيمه بالجدري قبل 55 عاماً، وذلك أثناء وجوده في أحد المراكز الصحية استعداداً لتلقي لقاح كورونا “كوفيد19”.
وأوضح أنه تلقى لقاح كورونا بكل سهولة، عكس تطعيم الجدري الذي تلقاه في وادي الدواسر أثناء جولة المختصين بوزارة الصحة في المنطقة آنذاك.
وقال إن تطعيم الجدري كان عدة وخزات مؤلمة تركت علامات لم تذهب من ذراعه حتى الآن، مشيداً بالخدمات التي قُدمت له أثناء وجوده بالمركز لأخذ اللقاح.
“أخذتها اليوم وقبل (55) سنة أخذت تطعيم الجدري” pic.twitter.com/l3Qn5BFyFx
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 24, 2020
وفق “أخبار 24”.