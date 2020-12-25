نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بينهما 55 عاماً.. مواطن يتذكر تطعيم الجدري أثناء تلقيه لقاح كورونا
25/12/2020   7:41 ص

بينهما 55 عاماً.. مواطن يتذكر تطعيم الجدري أثناء تلقيه لقاح كورونا

+ = -
807

تذكر مواطن مسن وقت تطعيمه بالجدري قبل 55 عاماً، وذلك أثناء وجوده في أحد المراكز الصحية استعداداً لتلقي لقاح كورونا “كوفيد19”.

وأوضح أنه تلقى لقاح كورونا بكل سهولة، عكس تطعيم الجدري الذي تلقاه في وادي الدواسر أثناء جولة المختصين بوزارة الصحة في المنطقة آنذاك.

وقال إن تطعيم الجدري كان عدة وخزات مؤلمة تركت علامات لم تذهب من ذراعه حتى الآن، مشيداً بالخدمات التي قُدمت له أثناء وجوده بالمركز لأخذ اللقاح.

وفق “أخبار 24”.

بينهما 55 عاماً.. مواطن يتذكر تطعيم الجدري أثناء تلقيه لقاح كورونا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885128224.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.