بالفيديو.. هل يجوز شراء أرض من البنك بالأقساط مع ربح معين؟.. الشيخ المطلق يجيب

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، اليوم (الخميس)، حكم من يشتري أرضا عن طريق البنك، حيث يقوم البنك بشراء الأرض للمستفيد بطلب منه ويسجلها باسمه ويحسبها عليه بالأقساط.
وقال، في لقاءٍ مع برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، إنه لا بأس بأن يطلب المستفيد من البنك شراء أرض له مقابل ربح معين، لافتاً إلى أن هذا يُعد بيعا بالمرابحة مع الأمر بالشراء.
#برنامج_فتاوى | سائل يسأل عن شراء أرض عن طريق البنك يشتريها ويسجلها باسمي ويرهنها ويحسبها علي بأقساط؟
معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/PhBFhNVFhv
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 24, 2020
وفق “أخبار 24”.