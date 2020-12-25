تمت الموافقة على بيع أول قلب صناعي كامل على الإطلاق في أوروبا، ابتكرته شركة التكنولوجيا الطبية Carmat، بعد جهود 27 عاماً، وهو إنجاز يمنح الأمل للمرضى الذين ينتظرون عمليات زرع تنقذ حياتهم.
وتنوي الشركة، تكثيف تصنيع الجهاز خلال شهر يناير المقبل، وستبدأ عملية البيع خلال الربع الثاني من عام 2021، وهو قرار رفع سهم الشركة في بورصة باريس بنسبة 38% خلال تداولات اليوم.
يُذكر أن محاولات العلماء كثيرة لصنع قلب يُزرع في الجسم البشري، ومنها قلب صناعي ابتكره علماء بقيادة الطبيب الهولندي وليم كولف، وقام بتجربته أولا على الحيوانات عام 1957م.
وفق “أخبار 24”.