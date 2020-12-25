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أخبار المناطق > بالفيديو.. أهل العلا يحيون حدثاً تاريخياً أمام ساعة الطنطورة الشمسية
25/12/2020   7:44 ص

بالفيديو.. أهل العلا يحيون حدثاً تاريخياً أمام ساعة الطنطورة الشمسية

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وثّقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم (الخميس)، لحظة إحياء عدد من أهالي المحافظة ذكرى حدث تاريخي يمتد إلى مئات السنين، وذلك أمام ساعة الطنطورة الشمسية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الهيئة تجمّع عدد من أهالي العلا في مبنى “طنطورة” وأمام ساعته الشمسية، حيث يعرفون بداية دخول “المربعانية” عندما يلامس ظل الطنطورة علامة موجودة داخل المبنى. وفق “أخبار 24”.

وأكّد المدير التنفيذي للإدارة العامة للإعلام والتواصل في الهيئة، سعد المطرفي، دعم المسؤولين لإحياء مناسبات واحتفاليات “طنطورة”، وعلى رأسها هذا التقليد الذي أعاد الروح والحياة للبلدة.

بالفيديو.. أهل العلا يحيون حدثاً تاريخياً أمام ساعة الطنطورة الشمسية

أخبار المناطق
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