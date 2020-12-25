تنبيهات برياح وأتربة على الرياض ومكة والشرقية.. وأمطار في الباحة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية اليوم (الجمعة) برياح نشطة وأتربة مُثارة.
وأوضح النظام، أن منطقة الرياض وتحديداً الأفلاج والخرج والدرعية والزلفي والمجمعة والمزاحمية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مُثارة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
ولفت إلى أن تلك الحالة ستتأثر بها منطقتا مكة المكرمة والشرقية، محذراً من سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان وخاصةً الدائر والريث والعارضة وهروب، إلى جانب هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقة الباحة. وفق “أخبار 24”.