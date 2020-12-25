أنهت بلدية محافظة القريات، أمس (الخميس)، نصب سارية علم بارتفاع عالٍ، في موقع استراتيجي على مدخل المحافظة الغربي.
وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان الشمري، أن ارتفاع السارية يبلغ 40 متراً، وتحمل علم المملكة بمقاس 10 أمتار طولا و6 أمتار عرضاً، مشيراً إلى أنه مصنوع من أجود أنواع القماش.
وأكد الشمري أن هذا العمل أقل ما يمكن أن يقدم للوطن الغالي والمساهمة من خلاله في تعزيز الولاء للقيادة والانتماء للراية ويأتي تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بوطن العطاء والنماء.
🎥 #فيديو : لـ” سارية العلم ” والتي انتهت #بلدية_القريات من إنشائها والتي تبلغ بطول 40 متر . pic.twitter.com/3k2DLAMX7q
— بلدية القريات| #نعود_بحذر (@GuryatM) December 24, 2020
وفق “أخبار 24”.