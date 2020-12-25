نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الدفاع المدني” يعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائفه
25/12/2020   3:21 م

“الدفاع المدني” يعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائفه

+ = -
794

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الجمعة)، أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين مبدئياً على وظائفها الإدارية المعلنة بتاريخ 25/4/1442هـ، والمتقدمين عليها من خلال منظومة التوظيف “جدارة”.

وأبانت الإدارة أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية، مشيرة إلى أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح لشغل الوظيفة.

ودعت المرشحين المعلن أسماؤهم اصطحاب الوثائق التالية عند المراجعة، وهي: أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها والسيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، مؤكدة أنه لـن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة.وفق “أخبار 24”.

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات ومعرفة بقية التفاصيل، الدخول على الرابط.

“الدفاع المدني” يعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائفه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885128294.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.