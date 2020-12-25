قدمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة ” لتبقى” عدة نصائح تساعد في تقليل استهلاك الكهرباء عند استخدام أجهزة تسخين المياه بالمنازل.
وأكدت أهمية الحرص على شراء السخان الفوري الذي يقوم بتسخين المياه عند الاستخدام فقط، ولا يعتمد على تخزين المياه الساخنة لفترة طويلة، وبالتالي توفير الطاقة مقارنة بالسخان العادي.
ونصحت، في مقطع فيديو توعوي، باختيار سعة السخان المناسبة لاحتياجات المرء، وضبط مستوى التسخين عند 60 درجة مئوية، وفصل السخان عن مصدر الطاقة في حال عدم الحاجة لاستعماله لفترة طويلة، والاهتمام بالصيانة الدورية للسخان لإطالة صلاحيته وتقليل استهلاكه للطاقة.وفق “أخبار 24”.
وشددت على ضرورة الاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة قبل شراء السخان، واختيار السخان الذي يكون على مستوى الأخضر، بجانب استخدام “تطبيق تأكد” للتأكد من صحة بيانات البطاقة.
كل اللي تحتاج تعرفه عن التوفير في السخانات 🤗#جهازك_يفزع_لك#لتبقى pic.twitter.com/mxDIJwBrJu
— لتبقى (@taqa_sa) December 25, 2020