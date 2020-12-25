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أخبار محلية > “الصحة”: هذه أبرز الأعراض الجانبية المحتمل ظهورها بعد تلقي لقاح “كورونا”
25/12/2020   3:23 م

“الصحة”: هذه أبرز الأعراض الجانبية المحتمل ظهورها بعد تلقي لقاح “كورونا”

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أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، أبرز الأعراض الجانبية التي قد تظهر على من يتلقى لقاح “فايزر بيونتك” المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

وذكرت الوزارة، رداً على استفسار طرحه أحد الأشخاص عبر حسابها “الصحة -937″، أن الأعراض الجانبية المحتمل ظهورها بعد تلقي اللقاح هي الشعور بالتعب والصداع، وألم في موضع الحقن، وآلام في العضلات والشعور بالتوعك، وارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.

يذكر أن المتحدث الرسمي للوزارة محمد العبد العالي، كان قد أكد في وقت سابق، أن جميع من أخذ اللقاح المضاد للفيروس بالمملكة يتمتعون بصحة جيدة، ولم تظهر عليهم أعراض غير متوقعة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: هذه أبرز الأعراض الجانبية المحتمل ظهورها بعد تلقي لقاح “كورونا”

أخبار محلية
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