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أخبار محلية > حجمها 220 مليار ريال.. “مركز إدارة الدين” يعلن عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م
25/12/2020   7:09 م

حجمها 220 مليار ريال.. “مركز إدارة الدين” يعلن عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م، والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح.

وقال المركز إنه تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة تشمل: التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسلة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية.

وأكد الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، حيث بلغ حجم الطلبات 1,721 مليار ريال، ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام. وفق “أخبار 24”.

حجمها 220 مليار ريال.. “مركز إدارة الدين” يعلن عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م

أخبار محلية
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