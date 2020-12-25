خطبتا الجمعة بالحرمين.. السديس يحذر: الخلاف والفجور في المخاصمة شر منهي عنه

حذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، من خطورة هتك الحُرُمَات عند الشِّقاق، والفجور في الخصومة بعد حُسن العِشْرة وطيب الأرومة.
وأضاف خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، أن الاختلاف بين الناس سنة من سنن الله الكونية وأمر ضروري لا بد منه؛ أما الخِلاف والتخاصم والفِراق فهو المنهي عنه بنصوص الشريعة لكونه شرا يؤدي إلى النزاعات والخصومات.
واستنكر السديس قيام البعض عند الخلاف مع أخيه أو زوجه أو جاره أو صديقه بالسب واللعن والفحش والقذف والتطاول، مضيفا أن الإسلام جعل الفجور في الخصومة علامة من علامات النفاق الخالص، وأن الله سبحانه وتعالى نهى عن السُّخْرية والتنابز بالألقاب والخوض في الأعراض.
وفي المدينة المنورة، أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالله البعيجان، أن الله تعالى خلق الإنسان لطاعته الموجبة لمرضاته، ونهاه عن معصيته الموجبة لسخطه.
وأضاف أن الدنيا لا تستقر على حال، وتغير أحوالها مؤذن بالزوال، وأن إحياء الأرض بالمطر بعد ما كانت مواتًا واعظٌ يذكر بالبعث والنشور، وحشر الناس وخروجهم من القبور يوم ينفخ في الصور، منوهاً بأن موسم الشتاء يعد موسم ربيع المؤمنين، وغنيمة العابدين، وأن الصوم فيه لا يجهدهم ولا الليل يضيق عن نومهم وقيامهم.
وفق “أخبار 24”.