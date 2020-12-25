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أخبار محلية > وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية 5 قطع أراضٍ لصالح شركة الكهرباء وإلزامها بتعويض أصحابها خلال عامين
25/12/2020   7:11 م

وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية 5 قطع أراضٍ لصالح شركة الكهرباء وإلزامها بتعويض أصحابها خلال عامين

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وافق وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على نزع ملكية 5 قطع أراضٍ لصالح الشركة السعودية للكهرباء، وتقع في جدة والخرج وقلوة وأحد المسارحة ووادي تهامة.

وتضمن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم (الجمعة)، أن تبلغ الشركة الجهات المعنية لتسمية مندوبيها في لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً، وإبلاغ أصحاب العقارات التي نُزعت ملكيتها بالتعويض المقدر لهم.

وبحسب الموافقة فإن على الشركة إبلاغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ الإبلاغ، وأن يتم صرف التعويض خلال سنتين من صدور قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية. وفق”أخبار 24″.

وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية 5 قطع أراضٍ لصالح شركة الكهرباء وإلزامها بتعويض أصحابها خلال عامين

أخبار محلية
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