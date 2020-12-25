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أخبار محلية > بالفيديو.. عضو شورى: نظام الصلح في القصاص سينهي ظاهرة سماسرة الدماء ويتضمن معاقبتهم
25/12/2020   7:12 م

بالفيديو.. عضو شورى: نظام الصلح في القصاص سينهي ظاهرة سماسرة الدماء ويتضمن معاقبتهم

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أكد عضو مجلس الشورى سلطان آل فارح، أن نظام الصلح في القصاص الذي سيناقشه المجلس سينهي المبالغة في الديات، ويقضي على ظاهرة السماسرة الذين يتاجرون بدماء الضحايا.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الجمعة)، أنه لا يوجد حالياً نظام يحكم كيفية التنازل عن القاتل، وأن ما يتم هو اجتهادات من بعض الجهات التنظيمية مثل إمارات المناطق.

وأشار إلى أن النظام الجديد يتضمن 21 مادة، من بينها مادة تتضمن عقوبات المخالفين، ومقصود بها السماسرة، بحيث لا يمكن لهم أن يجدوا أي ثغرة لممارسة ما يقومون به الآن. وفق”أخبار 24″.

وأكد أن أولياء الدم إذا أرادوا التنازل عن القاتل لا بد أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية التي يحددها النظام المقترح.

يُذكر أن النظام المقترح يتضمن تحديد قيمة التعويض الذي سيحصل عليه ذوو المجني عليه حال موافقتهم على أخذ التعويض، وتختلف حسب الحالة الاجتماعية للمجني عليه من حيث الزواج وإعالة أبناء وغير ذلك من الحالات.

بالفيديو.. عضو شورى: نظام الصلح في القصاص سينهي ظاهرة سماسرة الدماء ويتضمن معاقبتهم

أخبار محلية
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