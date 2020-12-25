بالصور والفيديو.. برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح يطلق سراح سجين

تم بفضل الله ثم بفضل برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح إطلاق سراح السجين / محمد محمد صالح القرهمي الذي قضى في السجن ست سنوات إثر قضية حقوقية ، وقد قام ذوي السجين بزيارة للمكلف بهذا البرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان والعضو الفعال لها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي وقد ابدأ ذويه الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة بزعامة والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان ين عبدالعزيز رعاهما الله ، وقال ذويه ان برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح قد عم الجميع من مواطنين ومقيمين في هذه البلاد ومن غيرهم في خارج المملكة ولله الحمد فكم أعتق هذا البرنامج من رقاب وكم فك من سجناء منوهيين بجهود المكلف بهذه الرؤية الشيخ عامر بن حزام ابن خرصان وصاحبه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي والشيخ عايض بن عبدالله بن قدان والشيخ هادي بن علي الهميمي والشيخ حزام بن نادر ال خضير الشامري والشيخ محمد بن راشد بن صالح العقيلي الخالدي والشيخ سعد بن محمد بن مرضي القريني والتي تضافرت جهودهم حتى تم خروج السجين بفضل الله ثم بفضل برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح .
وقد تكون وفد ذويه من الشيخ عبدالله بن علي ابو همام الشدادي والشيخ الشاعر طالب بن علي الصالحي الخولاني والشيخ الشاعر حسن بن العرجا بن ربقه الدهمي ، وقد ألقى الشاعران قصائد بهذه المناسبة السعيدة التي حضرها الشيخ عبدالله بن صافي باوزير رئيس لجنة الإصلاح في حضرموت والشيخ سليمان الشبيبي النهدي والشيخ حسن بن جرادان والقنصل محمد عبدالله باوزير والشيخ عبدالله بن صالح بالعبيد والشيخ خلف المطرفي والشيخ محمد بن سالم المعاري وأعيان آخرون .
وقد صرحا لصحيفة الخرج اليوم الشيخان ابن خرصان والعقيلي بهذه المناسبة وقالا الحمد لله ثم الثناء لمولانا خادم الحرمين الشريفين ولسيدنا سمو ولي العهد رعاهما الله فما نحن إلا خدام لهما ومنفذين لتوجيهاتهما حفظهما الله عبر هذا البرنامج العظيم متمنين للسجين حياة سعيدة وشاكرين صحيفة الخرج اليوم على تغطيتها المتميزة.
تم بفضل الله ثم بفضل برنامج سمو سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان للتسامح إطلاق سراح السجين/محمد محمدالقرهمي الذي قضى في السجن ٦سنوات إثر قضية حقوقية
وقد قام ذوي السجين بزيارة للمكلف بهذا البرنامج الشيخ عامر بن حزام ال خرصان والعضو الفعال لها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي pic.twitter.com/jYFEVpInFa
— الخرج اليوم (@kharjhome1) December 25, 2020
قصيدة الشاعر طالب بن علي الصالحي الخولاني#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/GYZSZzcMjB
— الخرج اليوم (@kharjhome1) December 25, 2020
قصيدة في الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/4bBNPDrrS2
— الخرج اليوم (@kharjhome1) December 25, 2020
الشيخ عبدالله بن صافي باوزير رئيس لجنة الإصلاح في حضرموت pic.twitter.com/2HKHOHxc7n
— الخرج اليوم (@kharjhome1) December 25, 2020
ضمن برنامج #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان للتسامح pic.twitter.com/z88NOB1l19
— الخرج اليوم (@kharjhome1) December 25, 2020