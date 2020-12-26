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أخبار محلية > استشاري جراحة تجميل: بعض العمليات في الأنف قد تؤدي لتشابه الكثير من الوجوه
26/12/2020   8:15 ص

استشاري جراحة تجميل: بعض العمليات في الأنف قد تؤدي لتشابه الكثير من الوجوه

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كشف استشاري جراحة التجميل، الدكتور محمد الجمل، عن بعض المشكلات التي تنتج عن العمليات الجراحية.

وقال، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن بعض عمليات تصحيح الأنف قد تجعل الناس لديهم نفس شكل الأنف، وهو ما يؤدي إلى تشابه كثير منهم.

وذكر أن بعض عمليات استخدام “الفيلر والبوتكس” قد تؤدي إلى الكثير من المشكلات، مؤكدًا أن الطبيب مطالب بأن يلفت نظر الراغبين في إجراء بعض العمليات إلى الأضرار التي قد تنتج عنها، حتى وإن كانت عكس رغبتهم. وفق “أخبار 24”.

استشاري جراحة تجميل: بعض العمليات في الأنف قد تؤدي لتشابه الكثير من الوجوه

أخبار محلية
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