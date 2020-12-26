نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الجمارك: النظام يمنع دخول شجرة “الكريسماس” إلى المملكة
26/12/2020   8:14 ص

الجمارك: النظام يمنع دخول شجرة “الكريسماس” إلى المملكة

+ = -
638

أوضحت الهيئة العامة للجمارك أن النظام يمنع إدخال شجرة الكريسماس إلى المملكة، وهي التي تُستعمل في احتفالات السنة الميلادية الجديدة.

وأشارت إلى أن المنع يتضمن بالإضافة إلى ذلك أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية.

الجمارك: النظام يمنع دخول شجرة “الكريسماس” إلى المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885128368.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.