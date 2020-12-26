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أخبار المناطق > حالة الطقس غداً السبت: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
26/12/2020   8:17 ص

حالة الطقس غداً السبت: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (السبت).

ويتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وتشمل السواحل من تلك المناطق.

وأضاف أن الانخفاض في درجات الحرارة يستمر مصحوبا برياح نشطة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وكذلك على منطقة نجران. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى الصفر في عرعر وحفر الباطن.

حالة الطقس غداً السبت: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أخبار المناطق
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