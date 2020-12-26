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أخبار محلية > بالفيديو.. “شؤون الحرمين”: 5 ملايين معتمر ومصل تمكنوا من دخول الحرمين منذ عودة العمرة
26/12/2020   8:17 ص

بالفيديو.. “شؤون الحرمين”: 5 ملايين معتمر ومصل تمكنوا من دخول الحرمين منذ عودة العمرة

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أكد مدير إدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس أسامة الحجيلي، دخول ما يقارب 5 ملايين معتمر ومصل إلى الحرمين الشريفين منذ بدء خطة العودة للعمرة والزيارة.

وأوضح، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الجمعة)، أن عدد المعتمرين تجاوز المليون، بينهم 50 ألفا قدموا من خارج المملكة.

وكشف عن تمكين الرئاسة لأصحاب الهمم من أداء العمرة بسهولة ويسر، من خلال تخصيص مسارات خاصة لهم لتسهيل حركتهم. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “شؤون الحرمين”: 5 ملايين معتمر ومصل تمكنوا من دخول الحرمين منذ عودة العمرة

أخبار محلية
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