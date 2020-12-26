بالفيديو.. “الحبيب” يكشف دور العامل الوراثي في الإصابة بأمراض نفسية

كشف استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، أن الاستعداد الوراثي يُعد من أهم العوامل المؤدية للأمراض النفسية.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الأمراض النفسية جميعها تنتج عن ضغوط، مؤكدًا أن الذهنية والاستعداد الوراثي من أهم عوامل الأمراض النفسية.
وأشار إلى أن بعض الحالات قد لا تنتج عن عامل وراثي، وأن العلم اختلف فيما إذا كان الضغط النفسي يمكن أن يحدث تغييرًا في المواد الكيميائية بالجسم، ما يؤدي إلى ظهور أعراض المرض النفسي. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن هناك العديد من الفرضيات العلمية التي تناولت تأثيرات التغير الكيميائي والضغط النفسي، والتي قد ينتج عنها أمراض نفسية مثل الهوس أو الاكتئاب.
د. طارق الحبيب- بروفسور واستشاري الطب النفسي:
“نابليون بونابرت” كان مصابا بمرض الاضطراب الوجداني (ثنائي القطب)@Talhabeeb#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/e1EKwY4ESE
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 25, 2020