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أخبار محلية > بعد انتشار مقطع لإنقاذه نعجة مريضة.. طبيب بيطري يكشف حالتها الآن
26/12/2020   8:20 ص

بعد انتشار مقطع لإنقاذه نعجة مريضة.. طبيب بيطري يكشف حالتها الآن

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كشف الطبيب البيطري الذي ظهر في مقطع فيديو يحاول إنقاذ نعجة مريضة ملقاة على الطريق، جهاد الخراز، حالة النعجة الآن. 

وقال، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، إنه أعطى لها محاليل وريدية، وهو ما أدى إلى تحسن حالتها بشكل مؤقت لمدة يومين. 

وأضاف أنها تعاني من التهاب رئوي شديد وإهمال عام على مستوى الجانب الصحي، مرجحاً أن النعجة متروكة بجوار صندوق النفايات منذ أكثر من 3 أيام، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية مجددًا.  وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الرفق بالحيوان مطلب مهم للحفاظ على حياة هذه الكائنات، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية حثت على الرفق بالحيوانات. 

 

بعد انتشار مقطع لإنقاذه نعجة مريضة.. طبيب بيطري يكشف حالتها الآن

أخبار محلية
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