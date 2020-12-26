“الحصيني” يتوقع حالة ممطرة جديدة بالمملكة.. وتصل الرياض في هذا الموعد

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، مسار الحالة الماطرة السادسة التي تشهدها أجزاء من مناطق المملكة بدايةً من اليوم (السبت)، وحتى يوم (الجمعة) المقبل.
وأوضح الحصيني، أن أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم ومكة المكرمة والمدينة والمنورة إضافة إلى حائل وتبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان، ستشهد هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وكذلك حبات برد وسيول.
ولفت إلى أن بداية الحالة الممطرة من اليوم (السبت) ستكون بين المدينة وتبوك ثم منطقة حائل ومنطقة مكة، على أن تتوسع الحالة غداً (الأحد) نواحي منطقة المدينة ثم شمال الشرقية والجوف. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الحالة ستتوسع (الإثنين) وتشمل الشمالية، وتنتقل إلى شمال الرياض يوم (الثلاثاء) المقبل، قبل أن تصل إلى حالة ارتدادية نهاية الأسبوع على الرياض والشرقية.