ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 90 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في موقع محاط بحاجز ترابي شرق مدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الموقع يديره مواطن ووافد من الجنسية السودانية مخالف لنظام أمن الحدود، مبيناً أنهما خالفا نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، وبيع الحطب المحلي أو نقله.
وأبان أنه تمت إحالة المخالفَين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وفق “أخبار 24”.