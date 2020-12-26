“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق وأمطار رعدية بأخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بأمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدة مناطق، ورياح نشطة وسحب رعدية بأخرى.
وقال المركز إن مدن العلا وخيبر بالمدينة المنورة، والوجه وأملج وضباء بمنطقة تبوك تشهد أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساء.
وأبان أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة وحائل تشهد حالياً أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وسيول، مبينة أن الحالة تستمر حتى السادسة مساء بحائل، وحتى التاسعة بمكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن عدداً من المدن بمناطق القصيم والجوف وتبوك، تشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تصحبها رياح سطحية وتدن في مدى الرؤية، وأن الحالة ستستمر حتى الواحدة ليلاً في كل من الجوف والقصيم، وحتى الثامنة مساء في تبوك.