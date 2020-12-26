بعد بروزه في المباريات الماضية.. “كويلار” سِلاح “رازفان” لمواجهة الاتحاد

يبرز لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، المحترف الكولومبي جوستافو كويلار، اليوم (السبت) كأحد الأسلِحة التي سيعتمد عليها مدرب الفريق رازفان لوشيسكو، خلال مواجهة الاتحاد.
وظهر كويلار بشكل لافت خلال المباريات الماضية، ووفقاً لصحية “الرياضية” فقد شكَّل ساترًا دفاعيًّا أحبط هجمات المنافسين، وذلك بفضل قدراته العالية في الصد والتمريرات الصحيحة التي بلغت نسبتها 94 % بحسب إحصاءات رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
وأنهى الهلال أمس تحضيراته الميدانية لمواجهة اليوم والتي تأتي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري؛ حيث تركزت الحصة التدريبية على تطبيقات تكتيكية وجمل فنية بالإضافة إلى مناورة على جزء من الملعب، تحت متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل.