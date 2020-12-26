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اخبار رياضية > رومارينيو والمالكي يستردان موقعيهما في التشكيل الأساسي أمام الهلال
26/12/2020   1:03 م

رومارينيو والمالكي يستردان موقعيهما في التشكيل الأساسي أمام الهلال

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ينتظر أن يسترد لاعبا الاتحاد المهاجم البرازيلي رومارينيو، ولاعب الوسط عبد الإله المالكي، موقعيهما في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهته اليوم (السبت) أمام الهلال ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

ويفاضل مدرب الاتحاد، فابيو كاريلي بين الجناحين فهد المولد وعبد الرحمن العبود، لتعويض غياب جاري رودريجيز بسبب الإصابة، ووفقاً لصحيفة “الرياضية” فإن كاريلي أشرك رومارينيو والمالكي في جزء من مواجهة الرائد الإثنين الماضي بهدف تجنيبهما الإرهاق.

يذكر أن الاتحاد اختتم أمس (الجمعة) تحضيراته للمباراة، بحضور ومتابعة رئيس النادي، أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي.

رومارينيو والمالكي يستردان موقعيهما في التشكيل الأساسي أمام الهلال

اخبار رياضية
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